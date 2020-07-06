"الهجرة" تبحث آلية التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

كتب- أسامة علي:

استقبل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، لبحث آلية التصويت الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج خلال الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ والاستعدادات الجارية لذلك.

وأثنت السفيرة نبيلة مكرم، على الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كل الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن للهيئة دورًا كبيرًا فى نجاح كل هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية.

من جانبه، رحب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسفيرة نبيلة مكرم، معربا عن تقديره لما تقوم به من دور كبير فى رعاية المصريين بالخارج وتلبية كل احتياجاتهم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح جميع الإجراءات التى من شأنها التيسير على المصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بكل المعلومات عن المرشحين ودوائرهم الانتخابية والسير الذاتية الخاصة بهم فور الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين، وكذلك سيتم موافاة الوزارة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج.

وفى هذا الصدد، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم وضع القائمة النهائية للمرشحين والسّير الذاتية الخاصة بهم وكذلك ضوابط تصويت المصريين بالخارج، فور الانتهاء منهم، على الموقع الرسمى لوزارة الهجرة، فضلا عن إتاحتها على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى يتسنى للمصرى المقيم بالخارج معرفة كل الضوابط اللازمة للتصويت ومعرفة المرشحين بدائرته الانتخابية، ومن ثم يستطيع أن يختار من سيمثل دائرته فى مجلس الشيوخ.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات يومي ٩ و ١٠ أغسطس المقبل وإجراء جولة الإعادة يومي ٦ و٧ سبتمبر المقبل.