66 يومًا حتى إعلان النتيجة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس الشيوخ (فيديوجرافيك)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ، بالإضافة لشروط الترشح وكيفية تقديم الطلبات للفردي.

شروط الترشح لمجلس الشيوخ كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

كيفية تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردي؟

يُقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة.

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