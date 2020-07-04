مواعيد متناسقة.. "الوفد" يشيد بجدول انتخابات مجلس الشيوخ

(مصراوي):

قال ياسر الهضيبي، القيادي بحزب الوفد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة دستوريًّا وقانونيًّا عن المواعيد الانتخابية وتنظيمها.

وأضاف الهضيبي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الهيئة أمامها جميع الظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن المواعيد التي أُعلنت جاءت متناسقة مع المعطيات والظروف التي تمر بها؛ الأمنية والصحية.

وأعلنت اللجنة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ بدءًا من يوم السبت الموافق 7/11 حتى يوم السبت 7/18.

وتجرى انتخابات المصريين بالخارج يومَي 9- 10 أغسطس، بينما تجرى الانتخابات بالداخل 11- 12/ 8، وتجرى انتخابات الإعادة 6- 7/ 9 بالخارج، و8- 9/ 9 بالداخل، وتعلن النتيجة النهائية يوم 2020- 9- 16.