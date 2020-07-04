بـ35 جنيهًا.. الإنتاج الحربي تطرح موفر المياه الذكي (خريطة بالفروع)

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، أماكن بيع موفر المياه الذكي، والذي تصنعه الوزارة في مصانعها، ويتوفر بكافة فروع الوزارة، في المحافظات.

ويتراوح سعر الموفر الذكي للمياه بين 35 إلى 37.5 جنيه، بخلاف ضريبة القيمة المضافة حسب مقاس القطعة ونوعها.