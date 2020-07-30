أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

"مناسبة جليلة".. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

09:19 م الخميس 30 يوليه 2020
"مناسبة جليلة".. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

انتصار السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء.

وتابعت: أدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير.

0

انتصار السيسي عيد الأضحى فيسبوك

الخبر التالى:

الفيروس مستمر.. برلماني يحذر من التهاون في إجراءات مواجهة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القرآن الكريم تبث أذان المغرب قبل موعده.. وإحالة المسئولين للتحقيق