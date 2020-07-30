"مناسبة جليلة".. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء.

وتابعت: أدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير.