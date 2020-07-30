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الإفتاء تكشف: حكم من أفطر على أذان الإذاعة بعد رفعه قبل موعده يوم عرفة

08:28 م الخميس 30 يوليه 2020
الإفتاء تكشف: حكم من أفطر على أذان الإذاعة بعد رفعه قبل موعده يوم عرفة

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مدير الفتاوى الهاتفية، حقيقة بطلان صيام يوم عرفة بالنسبة للمصريين، بعد رفع أذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق، على إذاعة القرآن الكريم.

وقال شلبي، لمصراوي، الخميس: الفقهاء أكدوا أن الإفطار في نهار رمضان أو أي يوم آخر عن طريق الخطأ، لا يبطل الصيام ولا يوجب القضاء ولا الكفارة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن صيام المصريين ليوم غرفة صحيح ومقبول، ولا شيء فيه، وما حدث في الأذان لا يستوجب القضاء ولا الكفارة.

كانت إذاعة القرآن الكريم، رفعت أذان مغرب يوم عرفة قبل موعده بأربع دقائق.

دار الإفتاء المصرية يوم عرفة أذان المغرب إذاعة القرآن الكريم الصيام

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