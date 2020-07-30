للمصريين والعرب.. أسعار تذاكر الصوت والضوء بعد التخفيض

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء التنمية السياحية، استمرار التخفيضات على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب وذلك حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وبحسب بيان الشركة اليوم الخميس، يأتي ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك و تنشيطا للسياحة الداخلية.

وأوضحت الشركة، أن سعر التذكرة العادية بعد التخفيض أصبح 45 جنيها بدلا من 80 جنيها وسعر التذكرة (VIp) 65 جنيها بدلا من 100 جنيه.

وأضافت الصوت والضوء، أن العروض باللغة العربية بمنطقتي الأهرامات وفيلة تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وفي مناطق الكرنك وادفو و أبو سمبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء، إنه احتفالا بعيد الأضحى المبارك، سيتم استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفيه طوال أيام العيد.