بعد تعديله.. ننشر الموعد النهائي للمشاركة في مسابقة تصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

كتب- مصراوي:

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، في بيان صحفي لها اليوم، عن مد موعد المشاركة في مسابقة تصميم شاهد النصب التذكاري بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمُدة أسبوع جديد، حتى يكون آخر موعد لتسليم الأعمال هو الأحد 9 أغسطس المُقبل حتى الساعة 12 ظهراً، بمقر النقابة.

وقالت النقابة، في بيانها: على الفنانين المُشاركين، تقديم أعمالهم في ظرف مغلق، مكتوب عليه الإسم ورقم العضوية والموبايل والبريد الإلكتروني "الإيميل"، ولن يلتفت لأي أعمال تُقدم بعد هذا الموعد.

الجدير بالذكر، أنه يجب على المتقدمين تقديم رسم مجسم ملون يشرح العمل والذي يجب أن يتناسب مع مقياس وطابع النصب التذكاري وذلك على لوحة بمقاس 50*70، ورسم إسقاط للواجهات والمسقط الأفقي بمقياس رسم مناسب وموضح عليه مقاسات العمل وخامات التشطيب، وذلك على لوحة 50*70؛ مع تقرير من المتسابق يشرح العمل وسبل تنفيذه والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ، وكذلك متطلبات التنفيذ، والتكلفة التقديرية للعمل.

ويمكن كذلك للمتسابق تسليم أي عناصر يراها مهمة لتوضيح العمل، مثل المجسمات وبحيث لا تتعدي أرضية المجسم عن مقاس اللوحة 50*70، على أن توضع المجسمات على قاعدة من الخشب، كما يمكن للمتسابق تقديم فيلم حركى للتصميم المقترح لا يتعدى ثلاث دقائق.