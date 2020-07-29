حدث في 8 ساعات| مستشار عسكري لكل محافظة.. وزيادة في تذاكر بعض القطارات
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تعيين مستشار عسكري لكل محافظة، وإطلاق أسم طبيب الغلابة علي أحد مباني التأمين الصحي، وإعلان زيادة أسعار بعض خطوك السكة الحديد.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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