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حدث في 8 ساعات| مستشار عسكري لكل محافظة.. وزيادة في تذاكر بعض القطارات

07:11 م الأربعاء 29 يوليه 2020
حدث في 8 ساعات| مستشار عسكري لكل محافظة.. وزيادة في تذاكر بعض القطارات

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تعيين مستشار عسكري لكل محافظة، وإطلاق أسم طبيب الغلابة علي أحد مباني التأمين الصحي، وإعلان زيادة أسعار بعض خطوك السكة الحديد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء السيسي القوات المسلحة السكة الحديد عيد الأضحى وزيرة البيئة

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