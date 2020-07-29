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المالية: 86.2 % نسبة الدين في يونيو 2020

02:05 م الأربعاء 29 يوليه 2020
المالية: 86.2 % نسبة الدين في يونيو 2020

محمد معيط

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، وأنه من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج في يونيو 2019 و108% من الناتج في يونيو 2017 و 95.1% % في يونيو 2014.

وعُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للآداء المالي للعام المالي 2019/2020.

أكد أن مصر من الدول المحدودة جداً التي استطاعت ان تخفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال 2019/2020، وهو انجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والاعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.​

محمد معيط وزير المالية مصطفى مدبولي تقنية الفيديو كونفرانس

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