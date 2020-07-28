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الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

04:35 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي

القاهرة- أ ش أ:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى -"الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى -العلي القدير- أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار".

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس السيسي المصريين بالخارج عيد الأضحى

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