الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك
القاهرة- أ ش أ:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى -"الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى -العلي القدير- أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار".
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