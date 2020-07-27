أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

غدًا.. انتهاء أعمال امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر

10:26 م الإثنين 27 يوليه 2020
غدًا.. انتهاء أعمال امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر

أعمال امتحانات جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

تنتهي غدًا الثلاثاء، أعمال امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر بكليات القاهرة والأقاليم، غدا، امتحانات نهاية العام، والتي بدأت في الرابع من يوليو الجاري.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الامتحانات تمت في أجواء هادئة تماما، ولم تحدث أي مشكلات بها سواء بالفرع الرئيسي بالقاهرة أو كليات الأقاليم.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، فى تصريحات لمصراوي، أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أصدر تعليماته لعمداء الكليات بالتصحيج أولا بأول والحرص على إعلان النتائج مبكراً.

وأشار عامر، إلى أنه لم ترد شكاوى من الطلاب حول وجود أي جزئيات من خارج المنهج، أو أي أسئلة غامضة، وكانت جميع اللجان يسودها الهدوء.

جامعة الأزهر امتحانات الأزهر أحمد الطيب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 أرقام مبشرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين