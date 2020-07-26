وزير الإنتاج الحربي: الوزارة الركيزة الأولى للتصنيع العسكري والذراع الصناعية للدولة

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، مع الدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورؤساء مجالس إدارات شركات (حلوان للمسبوكات) "مصنع ٩ الحربي"، و(أبو قير للصناعات الهندسية) "مصنع 10 الحربي"، و(شبرا للصناعات الهندسية) "مصنع ٢٧ الحربي"، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، إن هذا اللقاء يأتي مع بداية تولي وزير الدولة للإنتاج الحربي الحقيبة الوزارية؛ للوقوف على الموضوعات والمشروعات القائم بتنفيذها مصانع (9 و10 و27) الحربية، والاطلاع على الإمكانات التكنولوجية لها والمشروعات المشاركة في تنفيذها والموقف التنفيذى لها، إلى جانب دورها في التصنيع الحربي، كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسُبل تحقيقها.

وأكد مرسي، خلال اللقاء، استكمال سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة سابقًا، مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول في مجالات جديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وكذا البدء في المشروعات المستجدة، وحث على ضرورة بذل الجهد لاستكمال الدور الوطني الذي تقوم به الوزارة في النهوض بالصناعة الوطنية وتعميقها على الصعيدين الحربي والمدني بالتعاون مع مختلف الجهات الصناعية داخل مصر وخارجها؛ وعلى رأسها شركات القطاع الخاص والوزارات المختلفة والهيئة العربية للتصنيع.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن وزارة الإنتاج الحربي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري والذراع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي، وصولاً إلى التصدير للخارج، مؤكدًا أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد الإنتاج الحربي وأبنائها المخلصين؛ لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطور التكنولوجي في التصنيع الحربي والمدني.