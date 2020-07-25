تهدِّد هوية الشباب.. برلماني ينتقد انتشار تطبيقات الإنترنت والموبايل المشبوهة بعد "كورونا"



كتب- مصراوي:

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الشباب؛ خصوصًا المراهقين منهم، يتعرضون إلى حملة نفسية ممنهجة، لتشويه القيم الأخلاقية واستبدال القيم المادية بها، فأصبحت القيم المادية أغلى وأهم بالنسبة إليهم من الأخلاقية في مجتمعات غابت عنها الرقابة الأسرية والمتابعة، وافتقدت نشر الوعي الديني والثقافي والأخلاقي.



وأوضح بركات أن ظاهرة تطبيقات الإنترنت والموبايل المشبوهة ليست مستحدثة؛ ولكن مع تأثر العادات اليومية للمجتمع بفعل انتشار فيروس كورونا، ومع حالة التأقلم الجديدة، شهدت تلك التطبيقات رواجًا غير مسبوق مع نشطاء المواقع الإلكترونية.



وأشار البرلماني إلى زيادة انتشار أمراض الألعاب الإلكترونية الاجتماعية والنفسية إلى فئة الشباب والمراهقين؛ حيث نجحت هذه الألعاب في جذب الفئات السنية الكبيرة ولم تعد مقتصرة على الأطفال فقط، والتي تنذر بأن الألعاب الإلكترونية تجاوز خطرها إصابة الأطفال بالفصام والانطوائية وغيرها من الأمراض الاجتماعية، إلى تحويل جيل من المراهقين والشباب إلى أشخاص لديهم ميول عدوانية وإجرامية، فضلاً عن تسببها في مشكلات أسرية بين الأزواج والأبناء وآبائهم.



وطالب النائب بتضافر الجهود في إصلاح الهوية عند الشباب وغرس القيم الأخلاقية والدينية الصحيحة، وغرس مفهوم الولاء والانتماء، والحث على تفعيل الحوار الأسري، بين أفراد الأسرة بعضهم مع بعض، وتوطيد العلاقات بينهم؛ لسد فترات الفراغ، وإشباع الجانب الاجتماعي لديهم، فضلًا عن أهمية تأهيل الفئات العمرية على اختلافها على كيفية استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا كتقنية حديثة؛ خصوصًا أن مستخدمي الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يقتصر اهتمامهم على الترفيه والتسلية أو المواقع الإباحية.