عضو "الأعلى للإعلام": نتولى مهام ترخيص الصحف الجديدة وتوفيق أوضاع "القائمة"

(مصراوي):

كشف خالد ميري، رئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس تحرير جريدة الأخبار، طبيعة عمل لجنته التي يترأسها بالمجلس، والتي استُحدثت مع التشكيل الجديد عملًا بالقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال ميري لـ"مصراوي"، إن مهام عمل اللجنة تتمثل في تلقي طلبات ترخيص الصحف الورقية وتوفيق الأوضاع أيضًا للصحف القائمة حاليًا، مشيرًا إلى أن اللجنة يقتصر عملها على الصحف الورقية فقط، في ظل وجود لجنة أخرى لترخيص المواقع الإلكترونية.

وأضاف ميري: "ساجتمع مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، الأسبوع المقبل، لتحديد الجدول الزمني وآخر مهلة للصحف لترخيص وتقنين أوضاعها، وأيضًا للاتفاق معه على أعضاء اللجنة الذين سينضمون لعضويتها".