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المفتي يشيد بإحباط القوات المسلحة هجوما إرهابيا على إحدى الارتكازات بشمال سيناء

11:42 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
المفتي يشيد بإحباط القوات المسلحة هجوما إرهابيا على إحدى الارتكازات بشمال سيناء

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بالتصدي البطولي لقواتنا المسلحة وإحباطهم لهجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء؛ مما أسفر عن مقتل 18 من الإرهابيين أحدهم يرتدي حزامًا ناسفًا وتدمير 4 عربات من بينها عربة مفخخة، فيما استشهد 2 من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرون أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وأثنى مفتي الجمهورية -في بيان له - على يقظة أبطال القوات المسلحة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تهديد استقرار الوطن وتنفيذ أجندات خبيثة في توقيت دقيق تتكالب فيه قوى الشر على مصرنا الحبيبة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأبطال، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحمي البلاد والعباد من كل شر.

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