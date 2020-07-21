رئيس الطائفة الإنجيلية : جائحة كورونا خلقت وعيا جديدا لمواجهتها

مصراوي

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة الإنجيلية، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن جائحة كورونا خلقت وعيا جديدا وفكرا جديدا لمواجهتها.

وأضاف خلال ندوة "التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا" المنعقدة على منصة التواصل الإلكتروني ZOOM، الثلاثاء، أن الهيئة الإنجيلية مكانها بين الناس وظلت خلال فترة أزمة كورونا بين الناس طوال 4 شهور مضت، معربًا عن اهتمامه أن يكون هناك مخرجات لها تأثير إيجابي على مجتمعاتنا من خلال خبرات القيادات الفكرية المشاركة عبر الوطن العربي.

وأكد: "جائحة كورونا مفاجئة لنا واستغرقنا وقتًا طويلًا لننظر طرقًا للتعامل معها" .

وأشار: "رغم كل القلق من طريقة انتشار المرض إلا أن العاملين في الهيئة الإنجيلية وعددهم أكثر من 800 موظف عملوا في نشاطهم الخيري والمجتمعي والمشروعات الصغيرة في مواقع العمل، وأصيب منهم 90 بفيروس كورونا في الشهور الماضية".

وأوضح:"هناك تحدي كبير ومهم لعمل المجتمع المدني والتكافل الاجتماعي في ظل تلك الجائحة".