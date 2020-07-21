أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

10:14 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و 4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزارة الصحة فيروس كورونا وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

البابا تواضروس مهنئا الرئيس بذكرى ثورة يوليو: جسدت تطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء