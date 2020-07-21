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ننشر توصيات "محلية النواب" بشأن غرق المواطنين في شاطئ النخيل

04:49 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
ننشر توصيات "محلية النواب" بشأن غرق المواطنين في شاطئ النخيل

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى عدد من التوصيات لحل أزمة تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ الإسكندرية؛ لبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل- حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قِبل الحكومة؛ لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.

وتضمنت التوصيات إلزام الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بعقد اجتماع لاتخاذ قرار إما بتسليم الشاطئ إلى المحافظة بمشتملاته وفقًا لمسؤوليات واضحة حددها المجلس على المحافظة بتلك الجلسة، بأن أي أعمال تخص استلام هذا الشاطئ وإدارته وطرحه يجب أن تكون مقرونة بإجراء كل الأعمال الخاصة بتنمية الشاطئ. أما البروتوكول والسداد فذلك يترك للاجتماع، وفقًا للالتزامات المتبادلة والعقود المبرمة والنصوص القانونية الحاكمة، والبديل الثاني هو التوقيع على بروتوكول ملزم للوفاء بالمسؤوليات الخاصة والواقع على عاتق جمعية 6 أكتوبر أو تعاونيات الإسكان بمسألة التطوير والإدارة والتشغيل، على أن يتم العرض على لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وما الذي سيتم الاستقرار على اختياره في اجتماع المحافظة والهيئة، من هذين التصورين أو إذا كان هناك تصور ثالث مطروح.

وأوصت اللجنة بإلزام وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وهيئة تعاونيات الإسكان بإفادة مجلس النواب بصورة من هذا البروتوكول أو ما يتم التوافق عليه خلال مدة أسبوع، وتشكيل لجنة فنية من كل من وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وهيئة التعاونيات بالإسكان، للتوافق على عدد من البدائل والحلول لمعالجة الحاجز الخرساني والتيارات المائية.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني: "لا بد أن نضع حلولًا نهائية لهذا الأمر، ولن نسمح باستمرار الترهل الإداري وتشابك المسؤوليات وتضارب المصالح في ما يخص إدارة هذا الشاطئ الكبير بعد تكرار واستمرار الحوادث".

مجلس النواب أحمد السجيني حوادث الغرق

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