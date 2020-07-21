السيسي يتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت

كتب- محمد سامي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التمنيات لأمير الكويت بالشفاء.

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".