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غدا.. كيف تتغلب على قلقك من كورونا في محاضرة "أونلاين"

03:00 م الخميس 02 يوليه 2020
غدا.. كيف تتغلب على قلقك من كورونا في محاضرة "أونلاين"

أرشيفية

كتب- مصراوي:

تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، محاضرة بعنوان "إغلب قلقك" غداً الجمعة، من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت رندا روفائيل، مدير عام الإدارة، إن المحاضرة تلقيها إيمان مصطفى، لايف كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج واستشاري تدريب تنمية، وتتناول المحاضرة المفهوم العلمي للتوتر والقلق، ومسببات التوتر، وما له من مردود على الحياة الشخصية والاجتماعية.

وأضافت روفائيل، أن المحاضرة تتناول أيضاً عرض لبعض الطرق الخاطئة وأخرى صحية للتعامل مع القلق.

وعلى هامش المحاضرة سيتم مناقشة الخطوات الواجب اتباعها للتعايش مع جائحة كورونا والعمل على الحد من انتشارها.

ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فيروس كورونا المجلس الأعلى للآثار

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