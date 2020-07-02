شعراوي: تعاون مع "الأكاديمية الوطنية" لتدريب 1555 من العاملين بالمحليات

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمقر الوزارة.

واستعرض اللقاء أهم ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية، خلال المرحلة الحالية ومن بينها التكليف الرئاسي بتدريب 200 من الصف الثاني من القيادات نواة التغيير في المحليات من العاملين الداعمين لمتخذي القرار في المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجي دورات إعداد القادة بمركز سقارة.

وشهد الاجتماع استعراض تجربة البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية وأهم التجارب المستفادة من هذا البرنامج وأهم متطلبات البرامج المستقبلية للنواب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم بحث مشروع تطوير بيئة العمل التدريبية والمؤسسية والمعلوماتية والبشرية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الأكاديمية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم التعاون بين الوزارة والأكاديمية لتنفيذ 52 دورة تدريبية مبتكرة لتدريب 1555 من العاملين في المحليات بسقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة لتبادل المدربين بين قيادات الوزارة والأكاديمية ومدربي مركز سقارة في تنفيذ الدورات التدريبية القادمة.

وأوضح "شعراوي"، أنه تم الاتفاق على الاستمرار في تنفيذ الأكاديمية الوطنية للتدريب وإجراء اختبارات للمتقدمين لشغل وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات خلال الفترة القادمة لقياس مستوى المرشحين ومدى ملاءتهم لشغل الوظائف.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه بحث مع الدكتورة رشا راغب، الإجراءات الخاصة بالبدء في المرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومي المحترف، بمحافظات كفر الشيخ والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء والأقصر، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة للبرنامج لحوالي 300 متدرب في محافظات البحيرة والشرقية وكفرالشيخ.

وأضاف شعراوي، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، في ظل اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تلك المبادرة بدأت مع وزارة التخطيط وعقب ذلك انتقل هذا الملف إلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ البرنامج الخاص بالمبادرة في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد لحوالي 2700 متدرب.

وأكد حرص الوزارة على تحقيق أقصى استفادة للمحافظات من خريجي برنامج المسئول الحكومي المحترف بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات للمواطنين، حيث يتم متابعة مدى استفادة المحافظات من المتدربين، كما يتم توجيه المحافظات بالسعي المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين خلال هذا البرنامج المهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالإدارة المحلية بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأضافت "راغب"، أن برنامج المسئول المحترف يسعى لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، مضيفة أن البرنامج يركز على عدد من المحاور الرئيسية كالإدارة العامة للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والمفاهيم التكنولوجية الحديثة ومهارات القيادة والاتصال.

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