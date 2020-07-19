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لمدة شهر.. وزير التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفي 23 يوليو

05:58 م الأحد 19 يوليه 2020
لمدة شهر.. وزير التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفي 23 يوليو

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي)، اعتبارًا من الخميس القادم 23 يوليو ولمدة شهر.

وينص القرار الوزاري، على أن يكون لكل محل أسبوعين، واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلي، والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وأكدت الوزارة أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به، التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

علي المصيلحي وزير التموين الأوكازيون الصيف

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