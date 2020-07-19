البابا تواضروس يكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تطورات حالته الصحية بعد ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا، فضلاً عن رسائل طلب الصلاة من أجله من قبل البعض، وهو ما تم تفسيره بأن البابا يمر بأزمة صحية.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في تصريحات لمصراوي: "أنا بخير وسلام"، نافيًا ما يتردد من شائعات حول حالته الصحية.

ووصف البابا ما يتردد حول إصابته بفيروس كورونا، بأنها "شائعات كاذبة".

وكان قد أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني بخير وصحة جيدة، مضيفا أنه يمارس عمله الرعوى ويتابع كل أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحته.