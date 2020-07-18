الوطنية للصحافة : حافز شهرى مقطوع بقيمة 150 جنيهاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب- مصراوي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار مائة وخمسون جنيهاً ( 150 جنيهاً ).

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنه في إطار جهود ها الهادفة لدعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ( صحفيين وإداريين وعمال ) والارتقاء بأحوالهم المعيشية والمالية، بحسب بيان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا الحافز لا يضم إلى الأجر الأساسي وذلك اعتباراً من 1/7/2020.