الوطنية للصحافة : حافز شهرى مقطوع بقيمة 150 جنيهاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية
كتب- مصراوي:
قررت الهيئة الوطنية للصحافة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار مائة وخمسون جنيهاً ( 150 جنيهاً ).
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنه في إطار جهود ها الهادفة لدعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ( صحفيين وإداريين وعمال ) والارتقاء بأحوالهم المعيشية والمالية، بحسب بيان.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا الحافز لا يضم إلى الأجر الأساسي وذلك اعتباراً من 1/7/2020.
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