عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يكشف لـ"مصراوي" سبب فشل المفاوضات.. وموقف السودان (حوار)

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لملف سد النهضة، إن السبب الرئيسي في تعثر توقيع اتفاقية شاملة بشأن السد هو البعد السياسي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا أهدرت فرصة واشنطن والمبادرة السودانية، وأخيرًا تعثرت وساطة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف الظواهري، في حوار لـ"مصراوي"، أن إثيوبيا تحمل سد النهضة أكثر مما يتحمل، لأنه سد هدفه توليد الكهرباء وليس مستهلك للمياه، لافتاً إلى أن الجولة كانت أصعب من سابقتها، قائلًا: "لمسنا تراجعًا في الأرقام التي تم التوافق عليها في واشنطن وبنينا عليها في مبادرة السودان"

وإلى نص الحوار..

- كيف تقيم عملية التفاوض بعد 10 سنوات؟

بداية يجب ألا نعود للوراء والحديث عن 10 سنوات ماضية، لأن الدولة المصرية مرت بظروف متغيرة ولكنها بدأت الطريق الصحيح من 2015 وحتى الأن وتقييمي أن الأمور عالقة للعديد من الأسباب أبرزها الجانب السياسي.

- ماذا عن مفاوضات واشنطن؟

مفاوضات واشنطن كانت عادلة بالنسبة لمصر والسودان وإثيوبيا، لكن الأخيرة لم تكن تريد الوصول لأي اتفاق نتيجة البعد السياسي، لأن الاتفاق يعني خسارة رئيس الوزراء الإثيوبي الانتخابات في بلده، وهذا كان أمرًا واضحًا للجميع، وقررت الهروب من المفاوضات والانسحاب منها، والمبادرة السودانية كانت تتضمن بعض الأرقام التي تم تبادلها، وكان يمكن البناء عليها، وإثيوبيا تمسكت بعدم الوصول لاتفاق لنفس السبب.

- لماذا لجأت إثيوبيا للاتحاد الأفريقي؟

إثيوبيا وجدت نفسها أمام معضلة بلجوء مصر إلى مجلس الأمن، وبدأت تفكر في المحيط الأفريقي، وقررت الذهاب إلى جنوب أفريقيا التي تجمعهما مصالح مشتركة، وجنوب أفريقيا وقفت بـ"بالعرض" لأنها رئيس الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن قرر إعطاء الملف للاتحاد الأفريقي لمدة أسبوعين، وعند الذهاب إلى المحيط الأفريقي "طبعًا ده ملعب إثيوبيا" لأنهم بيستدروا عطف الأفارقة عن طرق أن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل، وأن مصر دولة مسيطرة وتمنع التنمية، وبدأنا في مفاوضات 11 يومًا، واتفقنا على أرقام، لكنها تراجعت عنها، وتريد تغييرها، وقالت إن مرجعية واشنطن غير موجودة ولديهم تحفظات، وكأننا نبدأ من جديد.

- كيف ترى الموقف الإثيوبي من التفاوض؟

إثيوبيا تحمل السد أكثر مما ينبغي، لأنه سد غير مستهلك للمياه لأنه سد كهرباء، ونريد أن نصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالملء والتشغيل، ونصل لأرقام تقبلها مصر خاصة في الجفاف والجفاف الممتد، وبمجرد الوصول إلى أرقام نصل لصياغات، وأن تكون الاتفاقية ملزمة ولها مرجعية للتحكيم.

- ما طبيعة النقاش بين المفاوضين من الدول الثلاث؟

النقاش يبدأ من خلال طرح كل دولة رؤيتها، من حيث أرقام المياه المنصرفة خلال فترات الملء والتخزين، والأهم خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد وعملية الإدارة والتشغيل، ولكن هذا الطرح يصطدم بطلبات إثيوبية ليست محل القضية، مثل مناقشة حصص الدول من نهر النيل.

- ماذا عن مبادرة السودان؟

بالفعل تقدم الجانب السوداني بمبادرة جديدة تهدف إلى خلخلة الوضع آنذاك، واتفقنا على استكمال نتائج واشنطن التي وقعنها عليها بالأحرف الأولى والبناء عليها، وتبادلنا الأرقام المتعلقة بالمنصرف ومواعيد الملء والتخزين، ولكن أديس أبابا عرضت طرح مختلف، عما بدأنا التفاوض عليه.

- ما هي الخطوة المقبلة؟

الاتحاد الأفريقي وضع برنامج معين، انتهى من يومين وسترفع كل دولة تقريرها، والتقارير ستجمع عن طريق الاتحاد الأفريقي، كل دولة تقول رأيها، وتسرد العروض التي قدمتها، وكيف حاولت كل دولة أن تتقارب، والتقرير سيرفع إلى رئيس جنوب أفريقيا، وأيضا ترفع إلى المراقبين وعددهم 11 منهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمكتب الأفريقي وبعض الخبراء القانونيين، وهم لديهم تقارير منفصلة بالتقييم وطرق الحل، واستفسروا من مصر عن بعض المسائل، والمفترض أن يجتمعوا لرفع توصية للاتحاد الأفريقي، وسيعقد اجتماع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، مع رئيس الاتحاد الأفريقي، وربما يكون خلال أيام، وسيجتمعوا، وكل رئيس دولة سيستعرض ما تم، والاتحاد الأفريقي سيبدي رأيه، ربما يأتي بحل، أو توصية ما، وكل رئيس يقبل أو يرفض ما سيعرض عليه، وربما نصل إلى توافق وربما يعرض الرئيس السيسي عرضا يقبله وهكذا، ويحددوا مسارا جديدا نسلكه.

- إلى أي طرف يتوافق موقف السودان.. مصر أم إثيوبيا؟

الموقف السوداني لديه رؤية، الكثير منها متوافق معنا مثل أمان السد، وعدم الملء بشكل منفرد، ومناقشة حصص الدول من نهر النيل بعيدا عن سد النهضة، وفي بعض الأمور الأخرى يوجد بها توافق أو تقديم حلول وسطية.

السودان لديه تقارب شديد مع مصر في الشق القانوني، والدولتان تريدان اتفاقية ملزمة، وأن يكون هناك محددات للتقاضي، وإثيوبيا ترفض هذا الأمر، لأن الحصص المائية في ذهنها، في البعد الأمني، هناك عدد من النقاط، يوجد توافق بين السودان وإثيوبيا، ونقاط أخرى ربما تقارب مصري مع السودان، وهناك نقاط خلافية مع إثيوبيا، ونقاط أخرى وسطية.

والصورة الأخيرة، هي ضرورة أن تصل الدول لتوافق تام، ربما يضغط الاتحاد الأفريقي على كل دولة للوصول إلى نقاط مشتركة.

- هل عرض السودان في مبادرته الأخيرة تنازل مصر عن 7 مليارات متر مكعب؟

لم يحدث أن عرض السودان تنازل مصر عن جزء من حصتها المائية، ونحن لن نقبل أن نتنازل عن حصة مصر المائية، ومن مبدأ مصر التفاوضي عدم مناقشة هذا الأمر، وعلى أصدقائنا مناقشة الموضوع في وقت آخر بعيداً عن سد ملف سد النهضة.

- إثيوبيا ترى أننا نستغل نهر النيل وتستحوذ عالية.. كيف ترد على ذلك؟

في حقيقة الأمر هذا كلام عار تمام عن الصحة، وبنظرة بسيطة تكتشف أن مصر لا يصل إليها إلا 5% من مياه نهر النيل، والدولة المصرية تعاني من شح مائي، وحصة مصر تبلغ 55.5 مليار متر مكعب يتساقط علينا مليار ونصف فقط، بينما يتساقط على إثيوبيا 950 مليار متر مكعب تستفيد على الأقل بـ650 مليارا منها، ولذلك الأمر يتم تسوقيه للداخل الإثيوبي على وجود صراع، وقارن بين موارد إثيوبيا ومصر وستعرف الفارق، الحقيقة يمكن حل الخلاف إذا أرادت إثيوبيا.

- ما سبب إعلان مصر فشل المفاوضات؟

في حقيقة الأمر جولة التفاوض المنتهية التي كانت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لمسنا تراجعا في الأرقام التي تم التوافق عليها في واشنطن وبنينا عليها في مبادرة السودان، بالإضافة إلى عدم اعتراف بنتائج سابقة من مبادرة واشنطن مروراً بالمبادرة السودانية والحديث عن تفاوض جديد وهو ما رفضته مصر جملة وتفصيلاً.

- هل تمسك المفاوض المصري بكل الثوابت المصرية في الملف؟

لدينا محددات، ولم نتنازل لأي مبدأ حاكم لمصر، القضية كلها في الأرقام والمحددات، مثلا ألا يستخدم السد سياسيا، لا تنازل عن هذا، لكن الصياغة هي الأساس، ومبدأ أن تكون الحصة المصرية موجودة وتذكر، لكن أي الأرقام التي تقبل، لن تتنازل مصر عن أي مبدأ، التفاوض عن الأرقام والتطبيق ولدينا الحرية في هذا.

- هل طرحت إثيوبيا أرقاما محددة كحصة ثابتة؟

لم تطرح إثيوبيا أي أرقام كحصة من الحصص وهناك حديث عن أن إثيوبيا لها حقوق متساوية مع دولتي المصب، وكان الرد المصري أن تقاسم الحصص خارج إطار هذة الاتفاقية.

- ما حقيقة بدء ملء السد بتصرف أحادي من جانب أديس أبابا؟

حتى الأن لم يتضح الأمر بعد، وأعتقد أن أجهزة الدولة من قبل دولتي المصب تراقب كميات المياه التي تصل عن كثب، وسيتضح الأمر أكثر خلال الفترة القادمة حتى أكتوبر المقبل، وكل عام يحدث هذا ولكن سيتضح: "إذا مرت المياه يبقي تم فتح كافة البوابات وإذا انخفض إيراد النهر يعد هذا تخزينا".

- هل التعثر الأخير يعني انتهاء سبل التفاوض؟

الأمر صعب، ولكن قد يكون هناك حلولا أخرى قد تطرح على طاولة القمة الأفريقية المصغرة والتي ستكون بمشاركة الرؤساء للدول الثلاث، كما قلت سابقاً الخلافات الفنية يمكن تقريب وجهات النظر، المهم وجود رغبة إثيوبيا لتحقيق نتائج إيجابية.

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