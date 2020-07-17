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يحد من التلاعب.. رئيس الحجر الزراعي يكشف أسباب الاستعانة بمنظومة الـ"Gps"

03:30 ص الجمعة 17 يوليه 2020
يحد من التلاعب.. رئيس الحجر الزراعي يكشف أسباب الاستعانة بمنظومة الـ"Gps"

الدكتور أحمد العطار

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة الـGPS، سوف يتم تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تطبيقها على كافة مزارع محصول الرومان تمهيداً لتطبيقها على كافة المحاصيل الأخرى.

وأضاف العطار، لمصراوي، أن الهدف من المنظومة الحد من تلاعب المصدرين من خلال رفع إحداثيات المزرعة من حيث الكمية والمساحة والإنتاجية، لافتا إلى أنه سابقا كان يتم التلاعب في الكمية المصدرة من خارج المزرعة السابق تكويدها، ولكن النظام الجديد سيكشف كل هذه الأمور.

وتابع: الحجر الزراعي وقع اتفاقية مع أحد الشركات الخاصة لعمل تطبيق يعمل علي هواتف مهندسي الحجر الزراعي بمكان المزرعة والمساحة والإنتاجية المتوقع تصديرها وبالتالي نضمن الرقابة على كل حبة يتم تصديرها.

وأوضح العطار، أنها المرة الأولى التي يتم الاستعانة فيها من قبل وزارة الزراعة بهذه التقنية، مؤكدا أن الوزارة عازمة على الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن مصر ترغب في الاستمرار بفتح الأسواق العالمية الجديدة، ومضاعفة الصادرات الزراعية التي تعد واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية للدولة.

الحجر الزراعي وزارة الزراعة منظومة الـGPS محصول الرومان

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