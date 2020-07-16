الرقابة الإدارية: ضبط 35 ألف أمبول تخدير بقيمة تتجاوز 2 مليون جنيه
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت هيئه الرقابة الإدارية، ضبط 35 ألف أمبول تخدير عمليات جراحية للقلب والفشل الكبدي ومن بينهم 14400 خاصين بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولهم خارجها، و1100 منتهية الصلاحية.
وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء المعلومات الواردة باستخدام إحدى الشركات الخاصة للأدوية لمخازن غير مرخصة كائنة في حي شرق أسيوط بمحافظة أسيوط، للاتجار في الأدوية وبيعها بالسوق السوداء.
وأوضحت الهيئة، أن إجمالي القيمة السوقية للمضبوطات بلغت أكثر من مليوني جنيه، وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن مديرية الصحة بأسيوط وجاري استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة المختصة.
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