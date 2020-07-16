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الصحة العالمية: وضع كورونا لا يزال يبعث على القلق.. ونواجه صعوبات

11:21 ص الخميس 16 يوليه 2020
الصحة العالمية: وضع كورونا لا يزال يبعث على القلق.. ونواجه صعوبات

فيروس كورونا


كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن وضع فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط لا يزال يبعث على القلق.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا"، اليوم الخميس.

وأضاف: شهد هذا الأسبوع ارتفاع عدد حالات الإصابة بنسبة 10% عن الأسبوع الماضي، علماً بأن مجموع الحالات التي أبلغت عنها كل من السعودية، وباكستان، وإيران والعراق يُشكل حوالي 70% من إجمالي عدد الحالات، كما ارتفعت الوفيات في الإقليم بنسبة 13%، إذ شهدت كل من فلسطين، وسوريا، وليبيا أكبر زيادة نسبية في الوفيات المُبلَغ عنها.

وأوضح المنظري أن المنظمة لا تزال تواجه صعوبات في فهم أبعاد الموقف بالكامل في بعض البلدان التي تبلغ عن تزايد حالات الإصابة لديها نظراً لعدم استكمال البيانات المُبلَّغة، لافتا إلى أنه قد يكون هناك سوء تقدير للوضع في بعض البلدان التي تواجه حالات طوارئ نظراً لقدراتها المحدودة في مجال الفحص المختبري ونقص الإبلاغ عن الأعداد الفعلية بها، وحتى في البلدان التي يبدو فيها الوضع مستقراً، نلاحظ انخفاضاً في أعداد الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، مما يؤثر بدوره على عدد الحالات المُبلغ عنها.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري

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