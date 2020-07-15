3 مليارات و52 مليون جنيه.. إجمالي ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال يونيو الماضي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، يستعرض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، قد أفرجت عن مشمول 7234 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك بورسعيد، خلال شهر يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "القمح، الذرة، البقوليات".
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 480 مليونًا و667 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات مليارَي و571 مليونًا و715 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 315 بيانًا جمركيًّا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "المواد الغذائية، العصائر، الفواكه، المواد الخام الأولية»، بقيمة بلغت 985 مليونًا و798 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 19 مليونًا و319 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيو الماضي بلغ نحو ٣ مليارات و52 مليونًا و382 ألف جنيه.
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