حدث ليلًا| البرمان الليبي يدعو مصر للتدخل عسكريًا.. وتفاصيل 11 يوم تفاوض حول سد النهضة

كتب- عاطف مراد:



شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- صندوق تحيا مصر: مليار جنيه مساهمة في إنشاء مدينة الأسمرات

قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق أسهم في تأسيس مدن تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات يضم 429 عمارة تستوعب 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية، وكذا مدينة شبابية رياضية. كما شارك الصندوق في فرش وتأثيث 6300 وحدة سكنية بمدينة.

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- مجلس النواب الليبي يدعو مصر للتدخل عسكريًا في ليبيا لحماية الأمن القومي

أكد مجلس النواب الليبي أنه يرحب بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين البلدين لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.

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- السودان: نتفق مع مصر بأن تكون اتفاقية سد النهضة "دولية ملزمة"

نفى ياسر عباس وزير الري في السودان، وجود تذبذب أو تراجع عن موقف السودان منذ بداية المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، حتى وصولها إلى الاتحاد الأفريقي.

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- مصادر: واشنطن أفرجت عن لبناني ممول لحزب الله في إطار محادثات سرية مع طهران

نقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مسؤولين كبار في الشرق الأوسط، دون الكشف عن هويتهم، قولهم إن لبنانيًا متهمًا بتمويل حزب الله أُطلق سراحه من السجن في الولايات المتحدة الشهر الماضي، نتيجة لاتصالات غير مباشرة بين طهران وواشنطن يتوقع أن تسفر عن مزيد من عمليات الإفراج.

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- إصابة وزيرة الخارجية البوليفية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الخارجية البوليفية، كارين لونجاريك، يوم الاثنين، إصابتها بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، لتصبح بذلك سادس وزير في حكومة الرئيسة المؤقتة، جانين أنيز، تصاب بكورونا، كما أصيبت الرئيسة نفسها.

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- ​مقترح برلماني بإقراض صغار المزارعين بدون فوائد لمواجهة تداعيات "كورونا"

تقدم النائب محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بمقترح برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء المالية والزراعة والتخطيط، لدعم صغار المزارعين بحزمة من التيسيرات المالية منها قروض صغيرة دون فوائد.

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- الصحة تصدر بيانها بشأن إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

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- نائب رئيس هيئة الدواء المصرية: نحتاج من 10 إلى 15 سنة لمعرفة جودة وفعالية أي دواء

أكد نائب رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب، حرص مصر منذ بداية أزمة فيروس كورونا على توفير مخزون من الأدوية التي يتم استخدامها مع مصابي كورونا.

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- فتح باب التقدم لجائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الـ16.. تعرف على الشروط والجوائز

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السادسة عشرة، في فروع الرواية والقصة القصيرة والترجمة والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، ويستمر التقديم فيها حتى 13 أغسطس المقبل.

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- نقيب الإعلاميين: أعددنا 470 تقريرًا عن 13 برنامج خلال فترة وباء كورونا

أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن النقابة تستعد للانتهاء من رصد إنجازات عام 2020 حيث تم رصد حوالي 471 تقريرًا لعدد 13 برنامجًا في شهر رمضان و2651 حلقة ومتابعة أكثر من 28 منصة إعلامية وقناة خلال فترة وباء كورونا.

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- ​حزب الحرية: جولات مكثفة لتوعية الناخبين في محافظات الصعيد

واصل حزب الحرية، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية المكثفة في كل قرى ومدن محافظة سوهاج، للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها، بالتنسيق مع المسئولين، فضلًا عن حث الناخبين على المشاركة بقوة في الانتخابات، واختيار من يمثلهم في مجلسي الشيوخ والنواب.

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- الكنيسة الأرثوذكسية: إقامة طقوس أول سيامة كهنوتية في إيبارشية لندن

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت بإيبارشية لندن وتوابعها أمس الأحد، أول سيامة كهنوتية منذ تأسيس الإيبارشية في شهر نوفمبر عام 2017، بتجليس نيافة الأنبا أنجيلوس أسقفًا لها.

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- برلمانية: لا خوف على مصر وشعبها في ظل قيادتها الأمينة

قالت فايقة فهيم إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن مصر القوية الراسخة التي يضع لها الجميع ألف اعتبار، ذات الثقل الإقليمي والدولي، رجعت بقوة بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح فيما فشل فيه غيره.

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- بعد 70 ساعة مباحثات.. "الري" تكشف خطوات مصر المقبلة عقب تعثر مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة التي استغرقت أكثر من 70 ساعة لم تأت ثمارها، مشيرًا إلى هناك خيبة أمل بعد عدم توقيع اتفاق بين الدول الثلاث.

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- "إثيوبيا ركزت على نقاط الخلاف".. ماذا حدث طوال 11 يوم تفاوض حول سد النهضة؟

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، وأستاذ كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة شهدت تراجعًا إثيوبيًا عن كل ما يتعلق بقواعد الملء والتخزين للسد، مشيرًا إلى أن أديس أبابا تراجعت عن كل ما هو متعلق باتفاقية واشنطن بالرغم من أن الاتفاق كان على أغلب النقاط العالقة.

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- "تاجروا مع الله".. مستشار الحكومة يعلن تبرعه ببلازما الدم بعد شفائه من كورونا (فيديو)

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تبرعه ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا.

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- بعضها يقوي المناعة.. هيئة الدواء تُحذر من 3 مكملات غذائية

حذرت هيئة الدواء المصرية من 3 مكملات غذائية بالأسواق، لعدم وجود ترخيص بإنتاجها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

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- أندريه دودا يفوز بولاية رئاسية جديدة لخمس سنوات في بولندا

فاز الرئيس البولندي أندريه دودا، بولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في انتخابات شهدت منافسة متقاربة وخرجت بنتيجة تجعل من المواجهة مع المفوضية الأوروبية أمرًا مرجحًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

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- مسؤول أممي: ترامب أثر سلبيًا على حرية الصحافة في العالم والبيت الأبيض يهاجم وسائل الإعلام

اتهم ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التعبير، البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بشن هجوم على وسائل الإعلام مشيرًا إلى ترامب أثر سلبيًا على حرية الصحافة في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

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- "تضارب المصالح".. الفخفاخ يقطع الطريق على "النهضة" وأحزاب تسعى لسحب الثقة من الغنوشي

قطع إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، الطريق على حركة النهضة (إخوان تونس) الطريق أمام سعيها لإجراء مشاورات مع الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، وقرر إجراء تعديل وزاري خلال أيام.

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- إيران: سنرد على المتورطين في حادث نطنز النووي

قالت الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، إن طهران ستتخذ إجراءات حاسمة ومهمة للرد في حال ثبت تورط أي دولة أو كيان في حادث نطنز، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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- الإمارات تكشف موعد إطلاق أول مسبار نحو المريخ

أعلنت الإمارات أن "مسبار الأمل" المقرر إطلاقه في الساعة الأولى من صباح بعد غد الأربعاء، نحو كوكب المريخ، جاهز للإنطلاق.

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- الصين تفرض عقوبات على سياسيين أمريكيين بارزين

أعلنت الصين فرض عقوبات على شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين.

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- الكويت: ضبط شبكة غسل أموال بعد شهور من رصدها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شبكة غسل أموال، بعد شهور من رصدها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

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- الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 13 مدنيًا بينهم أطفالاً بقصف جوي في اليمن

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) بمقتل تسعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، جراء هجوم بغارة جوية يوم أمس الأحد، على محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

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