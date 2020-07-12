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بناء على رغبته.. تأجيل حفل الفنان محمد منير بالأوبرا

04:02 م الأحد 12 يوليه 2020
بناء على رغبته.. تأجيل حفل الفنان محمد منير بالأوبرا

محمد منير

كتب- مصراوي:

قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان محمد منير والذى كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو، بناء على رغبته، على أن يتم تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية، أعلنت عن عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة للموسيقار عمر خيرت، المطرب على الحجاز، الفنان مدحت صالح، وغيرهم.

وأكدت دار الأوبرا أن الحفلات ستقام وفق شروط معينة، فلن تستقبل الصالة سوى 25% من سعتها الكلية، ليتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل آمن، كما سيتم إدخال الجمهور من خلال بوابات التعقيم، وسيتم قياس درجات حرارتهم، وإلزامهم بارتداء الكمامات، وتوزيع إرشادات تساعدهم على الالتزام بشروط السلامة.

محمد منير دار الأوبرا المصرية حفل غنائي

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