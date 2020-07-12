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السيسي لوزير المالية: "بتخاف على الفلوس أوي"

11:11 ص الأحد 12 يوليه 2020
السيسي لوزير المالية: "بتخاف على الفلوس أوي"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلقاء الضوء في وسائل الإعلام على المبادرات التي تقوم بها الدولة.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: "بالنسبة لإحلال المركبات المتقادمة، المبادرات الموجودة لا تمس الطبقات محدودة الدخل بنتكلم على طبقات في أول سلم الطبقة المتوسطة، اللي عنده عربية متهالكة بقالها 25 سنة بنقوله هنساعدك ونديك قرض بس ياريت تكون العربية بالغاز هتوفر نصف تكلفة الوقود".

وتابع الرئيس: "ده ينطبق على أي عربية تعمل بالبنزين ممكن تشتغل بقول إن فايدة منخفضة مش هتبقى كفاية بتتكلموا على تحويل مليون مركبة تكلفة التحويل 8 مليار جنيه، أنت بتخاف على الفلوس أوي يا دكتور معيط، لو كنتم عايزين الناس تيجوا معاكم لازم تنزلوا ليهم أكتر من كده".

وأوضح: "نقدر نعمل مليون عربية في سنة أو 2 أو 3 صعب، طيب الـ8 مليار جنيه دول نحطهم دعم، مالك يا دكتور محمد اتخضيت ليه؟ خلي قلبكم جامد وادعموا الناس".

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة المالية السيسي البنزين محمد معيط

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