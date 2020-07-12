السيسي: الإجراءات القاسية هدفها مصلحة وطنية "مش بنضايق الناس أو ننكد عليها"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن سبب الصمود خلال الفترة الماضية هو "الإصلاح الاقتصادي"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "نقطة مهمة جدا إن سبب قدرتنا على الصمود خلال المرحلة الصعبة دي كانت متمثلة في اتخاذ إجراء قاسي وصعب في الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح: "برضه نجحنا في الإصلاح الاقتصادي اللي كان السبب دلوقتي إن إحنا صمدنا في نوفمبر، واستمرينا على تحمل الأعباء أكثر من 3 سنوات، لكن بمنتهى التواضع لولا هذا البرنامج ونجاحه وتحمل المصريين له كان هيبقى موقفنا صعب جدا جدا في أزمة كورونا وهي ازمة عالمية كل العالم بيعاني منها".

وتابع السيسي: "بنتكلم في إيقاف كامل لنشاط السياحة في مصر كان بيجيب 14 مليار دولار دول مش موجودين، وقطاع الطيران توقف بالكامل سواء للشركات الوطنية أو حركة التجارة، أي إجراء قاسي بنعمله الهدف منه مصلحة وطنية لاستمرار الدولة في تقدمها، مش الهدف نضايق الناس أو ننكد عليها".