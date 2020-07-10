الري: إزالة 570 مخالفة على نهر النيل ومنافع الصرف في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات.

وتضمن التقرير، تنفيذ 273 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 570 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر يوليو الجاري، حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع، 196 إزالة، فيما نفذ قطاع الري 127 إزالة على منافع الري، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 249 إزالة على منافع الصرف.