وزيرا الكهرباء والاتصالات يوقعان اتفاقية تعاون لإطلاق خدمات للمعاقين

كتب- محمد صلاح:

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تأتي الاتفاقية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدي الإعاقة، باستخدام تكنولوجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الاتاحة التكنولوجية لخدمات الكهرباء لذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بسهولة ويسر.

وتهدف الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية للبوابة الإلكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر وإتاحة خدمات الشركة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الآلية المزودة بشاشات تعمل باللمس للتواصل الفعّال مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية وذلك لـ(25) فرع للشركة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، فضلًا عن إطلاق خدمة الرد على شكاوى واستفسارات خدمات الكهرباء عن طريق المركز التقني لخدمات لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وإعاقات التخاطب.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تفعيل رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها للتيسير على المواطنين وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتاحة قنوات رقمية ذكية قادرة على التواصل الفعال مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية واستخدام التطبيقات الحديثة المعدة لذلك.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية. وأشار الوزير إلى أهمية تطويع التقنيات المساندة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وتوفير الدعم التقني لهم.

حضر توقيع الاتفاقية المهندس جابر دسوقي مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتورة نهى ربيع مديرة المسئولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.