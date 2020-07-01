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تزامنًا مع عودة حركة الطيران.. رئيس ميناء القاهرة الجوي يتفقد صالات السفر والوصول

10:35 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
تزامنًا مع عودة حركة الطيران.. رئيس ميناء القاهرة الجوي يتفقد صالات السفر والوصول

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يستقبل المطار علي مدار الـ24 ساعة، 38 رحلة دولية، تقل نحو 5225 راكبًا، من وجهات مختلفة، ويتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وَفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقام المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بجولة تفقدية داخل صالات مبني الركاب رقم 3، تزامنًا مع عودة حركة الطيران، للتأكد من جاهزية صالات السفر والوصول لاستقبال الركاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ويشهد مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تزامنًا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو 3 أشهر؛ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت المصادر أن سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة؛ لرصد الركاب الذين تزيد درجات حراراتهم على المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى جاهزية فرق الحجر الصحي للكشف الطبي على الركاب وأطقم الطائرة والعاملين بالمطار.

مطار القاهرة الدولي ميناء القاهرة الجوي عودة حركة الطيران

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