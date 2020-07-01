نقيب الصحفيين ينعى حسنين كروم: عمل بإخلاص تام لمهنتنا الراقية

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي، حسنين كروم الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وقال رشوان، إن الفقيد صاحب محطات مهمة في الصحافة المصرية والعربية، وأعطى الكثير لهما بما جعل منه رمزا كبيرا من رموزهما، وظل عاملا بإخلاص تام لقواعد مهنتنا الراقية وانتماءاته المصرية والقومية الثابتة، ممارسا لمختلف أشكال العمل الصحفي بحرفية الأستاذ.

ودعا نقيب الصحفيين، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان مقدما خالص العزاء والمواساة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وإلى تلاميذ الفقيد.