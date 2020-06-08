نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع يوم 20 يونيو
(مصراوي):
دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، للاجتماع يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وجاء في نص الدعوة: "تدعى لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال يوم السبت الموافق 20 يونيو، في الساعة العاشرة صباحًا، للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال يتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب، وعلى أن يراعى ترتيب تقديم الطلبات في الفحص والعرض على اللجنة الموقرة".
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