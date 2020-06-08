أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

​نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع يوم 20 يونيو

11:58 م الإثنين 08 يونيو 2020
​نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع يوم 20 يونيو

رجائي عطية نقيب المحامين

(مصراوي):


دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، للاجتماع يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وجاء في نص الدعوة: "تدعى لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال يوم السبت الموافق 20 يونيو، في الساعة العاشرة صباحًا، للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال يتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب، وعلى أن يراعى ترتيب تقديم الطلبات في الفحص والعرض على اللجنة الموقرة".

رجائي عطية نقابة المحامين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7156503

    عدد المصابين

  • 3496451

    عدد المتعافين

  • 407759

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان