"أبطال يصنعون الأمل".. أطباء ينجحون في توليد مصابة بكورونا بمستشفى عزل العجوزة (صور)

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل الحالة السابعة لولادة مريضة مصابة بڤيروس "كورونا المستجد" في مستشفى عزل العجوزة.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي بـ"تويتر" تغريدة قالت فيها: "بدأت القصة بآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفي وقت قياسي تجمع أبطال العمل، وبفضل الله تم ولادة طفل كامل النمو في حالة مستقرة والأم في حالة مستقرة".

ومتابعة: "لازال أبطال الفريق الطبي دائمًا يصنعون الأمل من الألم". ​