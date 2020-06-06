أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السيسي: إعلان القاهرة يهدف لإنهاء أزمة الشعب الليبي والوصول لتسوية سلمية

06:27 م السبت 06 يونيو 2020
السيسي: إعلان القاهرة يهدف لإنهاء أزمة الشعب الليبي والوصول لتسوية سلمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):


نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تديونة للرئيس حول قمة إعلان القاهرة حول الأزمة الليبية، التي عقدت اليوم السبت.

وقال الرئيس: "شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي".

وأضاف الرئيس: "أنه لمن دواعي اعتزازي أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة".

واختتم الرئيس: "حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي فيسبوك الأزمة الليبية إعلان القاهرة خليفة حفتر

الخبر التالى:

للشيوخ والنواب.. "دعم مصر" يتقدم بمشروع قوانين الانتخابات غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إلغاء اختبارات الدم.. مطار القاهرة يعلن إجراءات جديدة بشأن الحجر الصحي