السيسي: إعلان القاهرة يهدف لإنهاء أزمة الشعب الليبي والوصول لتسوية سلمية

(مصراوي):



نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تديونة للرئيس حول قمة إعلان القاهرة حول الأزمة الليبية، التي عقدت اليوم السبت.

وقال الرئيس: "شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي".

وأضاف الرئيس: "أنه لمن دواعي اعتزازي أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة".

واختتم الرئيس: "حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".