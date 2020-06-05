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"الحق في الدواء" عن تسهيل علاج اللاجئين: يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

02:27 م الجمعة 05 يونيو 2020
"الحق في الدواء" عن تسهيل علاج اللاجئين: يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

تسهيل علاج اللاجئين


كتب - أحمد جمعة:
أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بتوجيه وزارة الصحة إلى المستشفيات لتسهيل استقبال وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالات الاشتباه ومصابي فيروس كورونا من الأجانب المقيمين واللاجئين وملتمسي اللجوء على الأراضي المصرية.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة: "هذا قرار يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اللاجئين والأجانب العالقين بتقديم كافة الخدمات لهم بشكل مجاني ومعاملاتهم مثل المصريين".

وأضاف: "مصر برهنت على احترامها للمواثيق الدولية التي من أهمها الحق في الصحة، واستقبل المجتمع الحقوقي في العالم هذا القرار بترحيب كبير نظرا لوجود لاجئين أغلبهم من القارة الأفريقية مثل السودان واثيوبيا، كما أن هناك أجانب عالقين بعد إغلاق المطارات".

كان الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، وجه بالتشديد على المستشفيات لتسهيل استقبال وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالات الاشتباه و مصابي فيروس كورونا من الأجانب المقيمين واللاجئين و ملتمسي اللجوء على الأراضي المصرية.

جاء ذلك في خطاب لـ"حسني"، حصل مصراوي على نسخة منه، موجه إلى رؤساء هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية، والطب العلاجي، ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة، في الخطاب أنه ورد العديد من الشكاوى الخاصة في هذا الشأن، ويجب التنبيه بتلافي تلك الأمور وتسهيل إجراءات استقبال وفحص وتحويل تلك الحالات.

علاج اللاجئين فيروس كورونا الحق في الدواء

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