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شيخ الأزهر يطالب المجتمعين العربي والدولي بمساندة مصر لضمان حقوقها المائية

07:33 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
شيخ الأزهر يطالب المجتمعين العربي والدولي بمساندة مصر لضمان حقوقها المائية

د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة احترام حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل، لأنه شريان الحياة لمصر التي كانت دائمًا ولا تزال داعية سلام واستقرار لكل العالم، وأن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجبٌ لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.

جاء ذلك خلال تدوينة للإمام الأكبر على موقعي التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر، قال فيها "نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائما ولا تزال داعية سلام واستقرار للجميع؛ لذلك فإن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون، وإذا كان معلوم أن أحدًا لا يستطيع أن يصادر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدًا أيضًا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل".

وطالب شيخ الأزهر المجتمع العربي والدولي بالوقوف إلى جوار مصر للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوقها المائية كاملة، متابعا "على المجتمع العربي أولًا والدولي ثانيًا أن يبادر -ودون إبطاء- إلى الوقوف إلى جوار مصر ومساندتها للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوق مصر المائية كاملة في هذه القضية المصيرية، ليبقي نهر النيل دائما شريان خير وسلام".

أحمد الطيب الأزهر الشريف نهر النيل سد النهضة

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