خصما من الرصيد.. التموين تحدد ضوابط صرف الكمامة على البطاقات (للمواطن والبدال)

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخليه، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر توجيهًا وزاريًّا رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠، ينظم عملية صرف الكمامات على البطاقات التموينية.

ويشير التوجيه إلى أنه سيتم صرف كمامتَين لكل بطاقة تموينية خلال الشهر، من خلال نظام التموين، على أن تقوم شركتا الجملة بتوزيع الكمامات على البدالين ومنافذ جمعيتي، وإرسال بيان تفصيلي إلى الوزارة بعملية صرف كل بدال تمويني وعدد الكمامات المنصرفة له.

وشمل التوجيه أن تقوم الشركات بتشكيل لجان تتكون من ٢ إلى ٥؛ تكون مهمتها المرور على المخازن؛ للتأكد من مطابقة الكمامة للمواصفات القياسية والفنية بين ما هو مورد وما هو متعاقد عليه.

ونص التوجيه على أنه في حال مخالفة أي منفذ تمويني لعملية بيع الكمامات سواء العدد أو المواصفات، يتم توقيع غرامة عليه تصل إلى ٢٠ جنيهًا عن كل كمامة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأسعار التي تم التوصل إليها لبيع الكمامات القماش على بطاقات التموين، جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية لعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر ٨.٥ للمستهلك النهائي، منوهًا بأنه يوجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية؛ لضمان سرعة التوزيع والنفاذ إلى أنحاء الجمهورية كافة.

وأشار المصيلحي إلى أنه جار الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد أن كل الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.​