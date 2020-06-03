رئيس "تضامن النواب" يطالب "القومي للبحوث" بإجراء دراسة لما بعد كورونا

شدد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، على أهمية زيادة الوعي لدي المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالي الجديد 2020/2021.

وقال "القصبي"، إن الدولة التي ستكون مستعدة لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، هي التي ستنطلق في النجاحات علي جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، مشددا علي أهمية بحث الاستفادة من تجربة الأزمة الصحية التي يمر بها العالم ودراسة النقاط الإيجابية وتجنب السلبيات، مضيفًا: "لديكم في المركز مهمة شديدة الأهمية، ندعمكم فيها وننظر نتائج طيبة".

وأشار إلى أهمية البحث العلمي والمسؤلية الملقاة على عاتق الجهات البحثية في مصر، لاسيما في ظل جائحة كورونا، مطالبًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بإجراء دراسات وأبحاث متعلقة بما بعد أزمة كورونا.