السعودية توقف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تثبت تسكين عمالتها خلال أسبوعين
كتب - يوسف عفيفي:
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، من المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرزاق أحمد، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، دعت أصحاب المنشآت إلى سرعة إثبات سكن العمالة التابعة لهم، من خلال تسجيلهم في منصة "إيجار".
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أنه سيتم تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الإلكترونية خلال أسبوعين، على المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل ولديها 10 عمال وأكثر.
كما سيتم في المرحلة الثانية إلزام المنشآت التي لديها أقل من 10 عمال بتسجيل سكن عمالتها وتوثيقه عبر منصة إيجار.
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