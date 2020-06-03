أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السعودية توقف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تثبت تسكين عمالتها خلال أسبوعين

11:46 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
السعودية توقف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تثبت تسكين عمالتها خلال أسبوعين

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، من المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرزاق أحمد، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، دعت أصحاب المنشآت إلى سرعة إثبات سكن العمالة التابعة لهم، من خلال تسجيلهم في منصة "إيجار".

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أنه سيتم تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الإلكترونية خلال أسبوعين، على المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل ولديها 10 عمال وأكثر.

كما سيتم في المرحلة الثانية إلزام المنشآت التي لديها أقل من 10 عمال بتسجيل سكن عمالتها وتوثيقه عبر منصة إيجار.

محمد سعفان القوى العاملة السعودية الخدمات الإلكترونية للمنشآت وزير القوى العاملة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان