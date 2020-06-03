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"التعليم" تكشف موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية

11:21 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
"التعليم" تكشف موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية

طلاب الدبلومات الفنية

كتب- أسامة علي:
كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية.

وقال "مجاهد"، لمصراوي، إن الوزارة تستعد للانتهاء من أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019-2020 ثم تسليمها للطلاب، قبل منتصف يونيو الجاري.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلى أنه سيتم تسليم أرقام الجلوس، قبل بدء الامتحانات العملية لنهاية العام الدراسي.

وتنطلق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية في 27 يونيو الجاري خلال الأيام الخالية في جدول امتحانات الثانوية العامة، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، فيما تنطلق الامتحانات التحريرية في 25 يوليو المقبل وتستمر حتى 13 أغسطس المقبل.

طلاب الدبلومات الفنية محمد مجاهد وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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