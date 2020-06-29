وزير الري: سيول العام الحالي لم تحدث منذ 200 عام

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن السيول التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية، لم تحدث منذ 200 عام، وما شكل اختبارا حقيقيا للبنية التحتية.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي عقدت صباح الاثنين، بمجمع الجلاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر من أكثر الدول الجافة على مستوى العالم.​