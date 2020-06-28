وزير الأوقاف: مليار و600 مليون جنيه إجمالي إنفاق الوزارة على البر في 6 سنوات

مصراوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية لا يخل إطلاقًا بأداء الهيئة، ولا يستهدف التضييق على الهيئة ولا غل يدها، ولكن يستهدف إطلاق يد الهيئة في مجال الاستثمار، وهدفه تعظيم مواردها وإيراداتها، بما يعطي للناس مزيدًا من الاطمئنان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأحد، بحضور الوزير، وممثلين عن وزارتي الأوقاف والعدل، وعن الهيئة؛ لحسم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة.

وأشار جمعة إلى أن الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذي يتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف.

وتابع وزير الأوقاف: "أتحدى حد يقول إني أعطيت تأشيرة واحدة بأي استغلال دون الرجوع إلى الهيئة".

وفي سياق الحديث، قال وزير الأوقاف إن إجمالي ما تم صرفه من أموال الأوقاف لحساب البر خلال 6 سنوات في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن، بلغ نحو مليار و600 مليون جنيه.