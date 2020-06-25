وزير الأوقاف: انطلاق حملة التعقيم ووضع علامات التباعد بالمساجد في بورسعيد

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن انطلاق حملة التعقيم ووضع علامات التباعد في المساجد ببورسعيد.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات اليوم ، إن مديرية الأوقاف ببورسعيد ومن خلال التعاون والتنسيق مع المحافظة بدأت في تطهير وتعقيم المساجد استعداد لاستقبال المصلين ابتداء من يوم السبت القادم لأداء الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة سيتم تواصل تعليق أدائها إلى إشعار آخر .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة بداية من غد الخميس مع تكثيفها يومي الخميس والجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت القادم بإذن الله تعالى مع مواصلة هذه الحملة بشكل دائم.

وأوضح وزير الأوقاف أنه سبق وأن ناقش خلال الاجتماع الذي عقده، أمس الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد كبير من مديري المديريات ضوابط فتح المساجد ، كما التقى عددًا آخر من مديري المديريات في إطار غرفة العمليات المنعقدة على مدار اليوم بالوزارة بشأن الاستعداد لفتح المساجد .